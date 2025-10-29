En el contexto del plan de modernización y digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite realizar de forma completamente virtual un trámite que tiene como objetivo optimizar la atención y facilitar la gestión diaria de los ciudadanos.

Se trata de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio previsional orientado a garantizar ingresos y protección social a las personas mayores de 65 años que no perciben jubilación ni pensión.

Qué es PUAM de ANSES y quiénes pueden acceder

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación vitalicia y no contributiva, cuyo valor representa el 80% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Además, las personas que reciben esta pensión acceden a cobertura médica a través del PAMI y pueden percibir asignaciones familiares por:

Hijo.

Hijo con discapacidad.

Cónyuge.

Ayuda escolar anual.

Otros beneficios previsionales.

Pueden acceder a esta pensión las personas mayores de 65 años que no reciban jubilación, pensión ni prestación por desempleo, ya sea de organismos nacionales o provinciales.

También deben cumplir con los siguientes requisitos:

Argentinos nativos o naturalizados: tener al menos 10 años de residencia en el país antes de realizar la solicitud.

Extranjeros: acreditar 20 años de residencia en Argentina, de los cuales 10 deben ser inmediatamente previos al pedido del beneficio.

Residencia continua: mantener domicilio en el país una vez otorgada la prestación, sin ausentarse por más de 90 días consecutivos.

Cómo es el trámite para darte de alta en PUAM de ANSES

El trámite puede realizarse de distintas maneras:

Ingresar a mi ANSES Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados en las secciones: Información Personal Domicilio Datos de contacto Seleccionar la opción correspondiente Dentro del portal, ingresar en: Solicitud de Prestaciones Pensión Universal para el Adulto Mayor Completar y enviar la solicitud Seguir las instrucciones del sistema y confirmar el envío. Una vez finalizado, el sitio mostrará la confirmación del registro exitoso.

Aunque el trámite digital es la vía más rápida y cómoda, la ANSES también permite gestionarlo de manera presencial.

Quienes prefieran esta opción pueden solicitar un turno previo y presentarse en una oficina del organismo para recibir atención personalizada.