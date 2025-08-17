Iniciar el camino hacia la jubilación implica cumplir con ciertos procedimientos administrativos esenciales. ANSES establece pasos que los ciudadanos deben seguir para garantizar que su solicitud se procese correctamente y evitar retrasos en el inicio del cobro.

Contar con información clara sobre el proceso inicial permite a los futuros jubilados organizarse con anticipación, reunir los documentos necesarios y entender cómo se desarrollará cada etapa, evitando complicaciones.

Cuál es el trámite clave de ANSES para comenzar a hacer la jubilación

ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda a los trabajadores la importancia de consultar periódicamente su Historia Laboral para conocer el detalle de los aportes registrados, información clave al momento de tramitar la jubilación.

El trámite no requiere concurrir a una oficina y puede realizarse de manera rápida y sencilla ingresando a www.anses.gob.ar, en el apartado Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí, en la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral, los usuarios pueden acceder al detalle de los aportes: