La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) presentó una ayuda económica superior a los $300.000 destinada a un sector específico de beneficiarios, y ya explicó en detalle el procedimiento para solicitarla.

De manera paralela, el Ministerio de Capital Humano confirmó los nuevos valores de los adicionales para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Este apoyo económico está destinado a empleados en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin justificación o cuyo contrato haya concluido bajo ciertas condiciones particulares.

Para poder acceder, es necesario reunir los siguientes requisitos:

Trabajadores con contrato permanente: contar con un mínimo de 6 meses de aportes registrados en los últimos 3 años anteriores al despido.

Trabajadores temporarios o de temporada: haber prestado servicios por más de 90 días durante el último año y menos de 12 meses dentro de los últimos 3 años.

El trámite debe gestionarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral.

Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES

Hay dos modalidades por las cuales realizar el trámite:

Modalidad online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar “ Prestación por Desempleo” en Atención Virtual.

Adjuntar la documentación requerida de forma digital.

Modalidad presencial:

Solicitar turno previo en la web de ANSES.

Presentar original y copia de: DNI y comprobante de desempleo (telegrama o carta documento de despido, contrato vencido, resolución judicial, certificado médico, entre otros).

Qué monto entrega la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2025

Los montos se determinan a través del tope mensual según el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Agosto 2025: hasta $322.000

El total del subsidio depende del promedio salarial de los últimos seis meses anteriores al despido.

Cuándo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2025

El calendario de pagos es el siguiente: