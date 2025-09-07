La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los beneficios más importantes que otroga ANSES para muchas familias argentinas, y complementos específicos permiten incrementar el apoyo económico que reciben los titulares.

En esta oportunidad, ANSES estableció un trámite clave que requiere la presentación de un documento específico, imprescindible para garantizar el acceso al complemento de manera correcta y sin demoras. Con cada actualización, surgen consultas sobre los requisitos y documentos necesarios para acceder a estas prestaciones.

De qué se trata la Libreta AUH de ANSES

La Libreta AUH, que certifica los controles de salud, vacunación y escolaridad de niños y adolescentes, puede completarse 100% de manera digital. Según ANSES, el formulario debe generarse exclusivamente desde la web oficial o la app Mi ANSES. Una vez descargado, debe ser completado y firmado por las autoridades escolares y sanitarias correspondientes.

El documento final debe subirse nuevamente a la plataforma antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite establecida por el organismo. ANSES recuerda que solo el formulario generado digitalmente será válido para la presentación.

Cómo hacer el trámite online de la Libreta AUH de ANSES

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Hijos → Libreta AUH y revisar que la información de los beneficiarios esté completa. Si faltan datos de educación, salud o vacunación, hacer clic en Generar Libreta para descargarla o recibirla por correo electrónico. Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo al centro de salud o escuela para su certificación. Tomar una foto nítida del formulario completo (formato JPG, peso menor a 3 MB). Volver a Mi ANSES, seleccionar Subir Libreta AUH y adjuntar la foto. El trámite finaliza cuando se recibe el correo de confirmación.

Si no es posible hacer la carga digital, los titulares pueden acudir a las oficinas de ANSES sin turno previo.