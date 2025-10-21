La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el pago de los haberes correspondientes a octubre la semana pasada. No obstante, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no perciben el importe total, ya que el organismo retiene una porción del beneficio, la cual se entrega posteriormente tras la presentación de un documento clave: la Libreta AUH.

Cabe destacar que las prestaciones que otorga la ANSES, entre ellas la AUH, se actualizan mensualmente de acuerdo con el último índice de inflación, en el marco del Decreto de Movilidad Jubilatoria.

De qué se trata la Libreta AUH de ANSES

La Libreta AUH es el documento que permite a los titulares acreditar el cumplimiento del calendario de vacunación, los controles de salud obligatorios y, en el caso de los niños en edad escolar, la asistencia al ciclo lectivo correspondiente.

Este requisito puede presentarse hasta el 31 de diciembre de este año, y es indispensable para acceder al monto retenido acumulado durante los meses previos.

Cómo tramitar la Libreta AUH de ANSES

Para tramitar y presentar correctamente la Libreta AUH, los beneficiarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH, verificar los datos de los hijos o personas a cargo por quienes se cobra la asignación y asegurarse de que toda la información sea correcta. Si falta completar alguno de los apartados (educación, salud o vacunación), elegir la opción "Generar Libreta" para descargar el formulario o enviarlo al correo electrónico. Imprimir el documento en buena calidad y en una sola hoja, luego llevarlo al centro de salud o institución educativa (según corresponda) para que lo firmen y completen. Tomar una foto del formulario terminado (sobre una superficie plana, bien iluminada y mostrando las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe estar en formato JPG y no superar los 3 MB. Ingresar nuevamente a Mi ANSES, seleccionar Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir los pasos para finalizar el trámite.

La carga se considera completa una vez que el titular recibe un correo electrónico de confirmación, indicando que la presentación fue realizada exitosamente.

Qué extras puede recibir AUH de ANSES en noviembre 2025

Además del pago mensual correspondiente, los titulares de la AUH pueden acceder a bonos complementarios que refuerzan sus ingresos:

Ayuda Escolar Anual: aporte económico destinado a cubrir gastos relacionados con la educación (útiles, materiales o uniformes). El monto actual es de $85.000.

Complemento Leche: asistencia alimentaria que garantiza la provisión de leche y otros nutrientes para niños de hasta 3 años, con un valor en octubre de $44.222.

Tarjeta Alimentar: permite la compra de productos básicos y alimentos esenciales. Su monto varía según la cantidad de hijos: Familias con un hijo: $52.250 Familias con dos hijos: $81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062 Asignación por Embarazo: $52.250

Estos refuerzos buscan mejorar el acceso a la alimentación, la educación y la salud de los niños y niñas beneficiarios del programa.