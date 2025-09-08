La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los haberes de septiembre junto con el cronograma de acreditaciones.

Entre los alcanzados se encuentran jubilados y pensionados, quienes podrán acceder a un refuerzo previsional siempre que cumplan con un requisito clave. Durante este mes, los montos a cobrar por los beneficiarios se verán incrementados en un 1,9%.

Cuál es el bono extra que entrega ANSES en septiembre 2025

En septiembre, el bono previsional de $70.000 otorgado por ANSES se entregará únicamente a quienes perciban haberes inferiores al resultado de sumar este refuerzo con la jubilación mínima, cifra que asciende a $390.277,17.

De esta manera, los montos definitivos a cobrar quedarán establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02

Cuál es el monto para los jubilados de ANSES en septiembre 2025

Los montos confirmados de las jubilaciones y pensiones este mes serán:

Jubilación Mínima: $320.277,17

Jubilación Máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2025

El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo