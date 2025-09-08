Este es el bono extra único que entrega ANSES en septiembre 2025 pero tiene requisitos
Enterate a continuación los ingresos extras que tendrán ciertos beneficiarios a través del organismo estatal para el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los haberes de septiembre junto con el cronograma de acreditaciones.
Entre los alcanzados se encuentran jubilados y pensionados, quienes podrán acceder a un refuerzo previsional siempre que cumplan con un requisito clave. Durante este mes, los montos a cobrar por los beneficiarios se verán incrementados en un 1,9%.
Cuál es el bono extra que entrega ANSES en septiembre 2025
En septiembre, el bono previsional de $70.000 otorgado por ANSES se entregará únicamente a quienes perciban haberes inferiores al resultado de sumar este refuerzo con la jubilación mínima, cifra que asciende a $390.277,17.
De esta manera, los montos definitivos a cobrar quedarán establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $390.277,17
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02
Cuál es el monto para los jubilados de ANSES en septiembre 2025
Los montos confirmados de las jubilaciones y pensiones este mes serán:
- Jubilación Mínima: $320.277,17
- Jubilación Máxima: $2.155.162,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02
Cuándo cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2025
El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre