La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, a partir de noviembre de 2025, se aplicará un nuevo aumento en las jubilaciones y pensiones, junto con la continuidad del bono mensual. El incremento será del 2,1%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundido por el INDEC el pasado 14 de octubre.

Este ajuste se implementa conforme a la fórmula de movilidad previsional vigente desde julio de 2024, establecida mediante el Decreto 274/24, que vincula los haberes con la evolución de la inflación.

Qué monto entrega ANSES para jubilados en noviembre 2025

Los montos son los siguientes:

Jubilación mínima: $ 403.150,64(Incluye $ 333.150,64 de haber actualizado + $ 70.000 de bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 336.520,51(Incluye $ 266.520,51 de haber actualizado + $ 70.000 de bono)

Pensión No Contributiva: $ 303.205,45(Incluye $ 233.205,45 de haber actualizado + $ 70.000 de bono)

Jubilación máxima: $ 2.241.568,43(Sube desde $ 2.195.463,70)

Cuáles son los requisitos para cobrar el bono para jubilados de ANSES en noviembre 2025

El bono de refuerzo continuará vigente durante noviembre y está destinado a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. En los casos en que el ingreso mensual supere los $333.150,64 pero no alcance los $403.150,64, el beneficio se abonará de manera proporcional hasta completar dicho monto.

Para acceder tanto al refuerzo como al adicional por Desempleo, los beneficiarios deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), en original y copia.

Además, el Gobierno definió tres categorías de trabajadores que pueden recibir este complemento: