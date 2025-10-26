A medida que se acerca el cierre del mes de octubre, muchos jubilados comienzan a planificar sus compras y gastos habituales, y ciertos beneficios oficiales permiten optimizar su presupuesto de manera significativa. Entre estas facilidades, existe un programa que ofrece descuentos especiales y promociones diseñadas para quienes perciben haberes de ANSES.

El objetivo de esta medida es ayudar a los adultos mayores a cuidar sus ingresos, brindando incentivos para adquirir productos de primera necesidad y otros bienes con un ahorro considerable. Este tipo de beneficios no solo impacta en la economía personal, sino que también busca fomentar el acceso a oportunidades de consumo más equitativas.

Cuál es el descuento especial para jubilados de ANSES en el final de octubre 2025

El programa Beneficios ANSES brinda a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones la posibilidad de acceder a descuentos al pagar con la tarjeta de débito donde se acreditan sus haberes.

Actualmente, más de 7.000 comercios y 13.000 puntos de venta participan, incluyendo supermercados, farmacias, ópticas y tiendas de productos básicos. Entre las cadenas adheridas se destacan Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más y Josimar.

Para aprovechar los descuentos, solo es necesario abonar con la tarjeta de débito donde se cobran los haberes.

Además, quienes cobran en Banco Nación o Banco Galicia pueden acceder a beneficios adicionales: