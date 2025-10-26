A medida que se acerca el cierre del mes de octubre, muchos jubilados comienzan a planificar sus compras y gastos habituales, y ciertos beneficios oficiales permiten optimizar su presupuesto de manera significativa. Entre estas facilidades, existe un programa que ofrece descuentos especiales y promociones diseñadas para quienes perciben haberes de ANSES.

El objetivo de esta medida es ayudar a los adultos mayores a cuidar sus ingresos, brindando incentivos para adquirir productos de primera necesidad y otros bienes con un ahorro considerable. Este tipo de beneficios no solo impacta en la economía personal, sino que también busca fomentar el acceso a oportunidades de consumo más equitativas.

Cuál es el descuento especial para jubilados de ANSES en el final de octubre 2025

Informate sobre el programa de descuentos para jubilados creado por la ANSES
Informate sobre el programa de descuentos para jubilados creado por la ANSES

El programa Beneficios ANSES brinda a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones la posibilidad de acceder a descuentos al pagar con la tarjeta de débito donde se acreditan sus haberes.

Actualmente, más de 7.000 comercios y 13.000 puntos de venta participan, incluyendo supermercados, farmacias, ópticas y tiendas de productos básicos. Entre las cadenas adheridas se destacan Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más y Josimar

Para aprovechar los descuentos, solo es necesario abonar con la tarjeta de débito donde se cobran los haberes.

Además, quienes cobran en Banco Nación o Banco Galicia pueden acceder a beneficios adicionales:

  • Banco Nación: reintegro del 5% adicional en compras con tarjeta mediante la app, con un tope mensual de $20.000.
  • Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con topes de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.