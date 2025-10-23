La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece, a través de su sitio web oficial, la posibilidad de obtener la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) sin necesidad de acercarse a una oficina, además de la opción tradicional presencial.

Este código se asigna automáticamente al momento de registrar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y tiene como finalidad identificar a cada persona dentro del sistema laboral y previsional argentino.

Cuál es el documento de ANSES que se consigue en minutos y cómo se obtiene

La constancia de CUIL emitida por la ANSES es un documento fundamental para llevar adelante diversos trámites administrativos. Permite, entre otras cosas, registrar aportes jubilatorios y acceder a beneficios del organismo, como asignaciones familiares, pensiones y jubilaciones.

Asimismo, es requerida en otros procedimientos ante entidades públicas o privadas, tales como bancos, registros del automotor y distintos organismos oficiales.

El paso a paso para obtenerla es el siguiente:

Ingresá a la página oficial del ente Hacé clic en "Mi ANSES" e iniciá sesión con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si aún no tenés clave, podés crearla desde la misma página seleccionando "Creá tu clave". Una vez dentro, buscá la opción "Constancia de CUIL" en el menú o usá la barra de búsqueda. Completá tus datos personales: nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según el DNI. El sistema generará automáticamente tu número de CUIL junto a una Constancia digital en PDF, que podés descargar o imprimir. Este documento tiene validez oficial y no requiere sello ni firma.

Para qué sirve la constancia de CUIL de ANSES

Este número personal e intransferible posibilita que los organismos estatales integren toda tu información laboral, fiscal y previsional bajo una sola identidad.

De esta manera, se garantiza que tus derechos, contribuciones y antecedentes queden correctamente registrados y reconocidos durante toda tu trayectoria laboral.