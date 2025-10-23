Este documento de ANSES se puede conseguir online en pocos minutos y es clave para muchos trámites
Enterate a continuación de la documentación necesaria, que es muy importante a la hora de realizar trámites y consultas ante el organismo estatal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece, a través de su sitio web oficial, la posibilidad de obtener la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) sin necesidad de acercarse a una oficina, además de la opción tradicional presencial.
Este código se asigna automáticamente al momento de registrar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y tiene como finalidad identificar a cada persona dentro del sistema laboral y previsional argentino.
Cuál es el documento de ANSES que se consigue en minutos y cómo se obtiene
La constancia de CUIL emitida por la ANSES es un documento fundamental para llevar adelante diversos trámites administrativos. Permite, entre otras cosas, registrar aportes jubilatorios y acceder a beneficios del organismo, como asignaciones familiares, pensiones y jubilaciones.
Asimismo, es requerida en otros procedimientos ante entidades públicas o privadas, tales como bancos, registros del automotor y distintos organismos oficiales.
El paso a paso para obtenerla es el siguiente:
- Ingresá a la página oficial del ente
- Hacé clic en "Mi ANSES" e iniciá sesión con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si aún no tenés clave, podés crearla desde la misma página seleccionando "Creá tu clave".
- Una vez dentro, buscá la opción "Constancia de CUIL" en el menú o usá la barra de búsqueda.
- Completá tus datos personales: nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según el DNI.
- El sistema generará automáticamente tu número de CUIL junto a una Constancia digital en PDF, que podés descargar o imprimir. Este documento tiene validez oficial y no requiere sello ni firma.
Para qué sirve la constancia de CUIL de ANSES
Este número personal e intransferible posibilita que los organismos estatales integren toda tu información laboral, fiscal y previsional bajo una sola identidad.
De esta manera, se garantiza que tus derechos, contribuciones y antecedentes queden correctamente registrados y reconocidos durante toda tu trayectoria laboral.