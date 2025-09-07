Este refuerzo económico que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está destinado tanto a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo como a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta tres años.

La suba del monto responde a la aplicación del 1,9% de incremento, calculado en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Cuál es el nuevo monto del Complemento Leche para AUH de ANSES en septiembre 2025

El portal oficial de Mi ANSES dio a conocer que el Complemento Leche del Plan de los Mil Días fue actualizado y ahora asciende a $43.405. A diferencia de otros beneficios contemplados dentro del Plan de los Mil Días, el monto actualizado del Complemento Leche no fue fijado en la Resolución 297/2025, la normativa que oficializó los incrementos de la AUH y el SUAF. En este caso, la modificación fue comunicada directamente a través del portal oficial de Mi ANSES.

El depósito del beneficio se realiza de manera conjunta con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo, sin necesidad de efectuar gestiones extra. La asignación se define mediante un cruce de información entre la ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Este subsidio sustituye la entrega física de leche en los centros de salud públicos y permite que la ayuda llegue de forma más eficiente a los hogares de todo el país. Se paga por cada niño cubierto por la AUH de hasta tres años, o bien por cada embarazo registrado.

Cabe destacar que el Complemento Leche no corresponde a quienes perciben asignaciones familiares del SUAF, dado que los trabajadores registrados no forman parte del Plan de los Mil Días.

Cómo se relaciona el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar de ANSES

El Complemento Leche puede cobrarse en simultáneo con la Tarjeta Alimentar, en el marco del Programa Argentina Contra el Hambre. De esta forma, los menores de tres años alcanzados por la AUH y las mujeres embarazadas que perciben la prestación acceden a dos apoyos alimentarios al mismo tiempo.

El monto varía según la composición del grupo familiar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.