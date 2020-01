A partir de junio los animales ya no serán parte de los billetes argentinos y estos volverán a tener figuras destacadas de nuestra historia en sus dibujos. Este viernes el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, registraron las firmas que llevará dicho papel moneda.



Una novedad es que a diferencia de lo que ocurrió a lo largo de la historia, hasta que se incorporó la figura de Eva Perón, esta vez no habrá solo hombres.



"Se van a incorporar imágenes de próceres, con paridad entre mujeres y hombres trascendentales de nuestra historia en reemplazo de los animales”, informaron desde el BCRA.



Massa explicó que “los animalitos del stock de los que imprimió el gobierno anterior seguirán circulando y cuando se agoten empezarán a aparecer los próceres”.



Pesce y el titular de la Cámara de Diputados estuvieron charlando sobre cuáles figuras serán las que reemplacen a los animales en los billete y hay un nombre que parece tener un lugar asegurado.



Según reveló el portal Infobae, hay una unimidad en René Favaloro. Se trata del médico argentino pionero en la técnica quirúrgica del by pass

Fuente: Política Argentina