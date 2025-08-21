En el territorio argentino, contar con datos vinculados al ámbito laboral constituye un derecho esencial para cada empleado. Bajo esta premisa, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se erige como la vía principal para tramitar y validar esta documentación de forma confiable y accesible.

Con el desarrollo de la digitalización, la plataforma oficial de la institución, conocida como mi ANSES, se ha convertido en un recurso indispensable para quienes desean simplificar y acelerar sus gestiones.

Cuál es la documentación clave para los trámites que podés conseguir en Mi ANSES

Desde obtener constancias de aportes hasta realizar trámites vinculados con jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares, la plataforma brinda acceso a un certificado clave: la historia laboral. Este documento no solo valida los períodos trabajados, sino que también garantiza derechos adquiridos y ayuda a proyectar la futura jubilación. A continuación, te contamos cómo consultarla.

La historia laboral constituye un registro oficial que refleja la trayectoria de cada trabajador o trabajadora en el sistema formal de empleo del país. Contiene datos sobre los empleos registrados, los aportes previsionales, los períodos en relación de dependencia, las contribuciones a la seguridad social y las remuneraciones como autónomo o monotributista. Asimismo, incluye la información que aporten las provincias transferidas a la Nación, si corresponde.

Disponer de este documento actualizado resulta esencial por múltiples motivos:

Planificación jubilatoria: posibilita calcular de manera exacta los años de aportes necesarios para acceder a la jubilación y otros beneficios.

Soporte legal: sirve como prueba ante reclamos laborales o conflictos con empleadores respecto a períodos trabajados.

Facilidad en trámites: al estar digitalizada, la historia laboral acelera gestiones en ANSES y otros organismos, evitando la presentación de certificados en papel.

Control individual: brinda a cada persona la posibilidad de monitorear su situación previsional, identificar errores y verificar que no existan períodos faltantes.

Cómo tramitar el Historial Laboral en ANSES

El paso a paso para acceder es el siguiente: