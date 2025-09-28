Gestionar trámites en línea se ha vuelto una necesidad cotidiana, y uno de los organismos más consultados por los ciudadanos es ANSES. La posibilidad de solicitar un turno de manera digital facilita el acceso a distintos servicios, evitando largas esperas y permitiendo organizar con antelación los tiempos para cada gestión.

En un contexto donde la digitalización de trámites avanza con rapidez, la claridad sobre cómo pedir un turno desde la web de ANSES cobra relevancia. Ya sea para consultas vinculadas a prestaciones, actualizaciones de datos o gestiones específicas, contar con un paso a paso claro ayuda a simplificar el proceso.

De qué forma podés sacar un turno en ANSES desde tu computadora

El trámite se realiza de manera sencilla y 100% online a través de la web oficial de ANSES. El procedimiento es gratuito y consta de cuatro pasos:

Ingresar a Mi ANSES y dirigirse a la sección Solicitud de turnos. Seleccionar el trámite que se desea realizar entre las opciones disponibles. Elegir la oficina, la fecha y el horario según las vacantes que muestre el sistema. Confirmar la solicitud y descargar la constancia con el número de registro y los datos del turno otorgado.

Además, desde la opción Consulta de turnos se puede corroborar la fecha y el lugar asignados ingresando el número de solicitud o los datos personales.

Qué trámites requieren una gestión presencial en ANSES

Aunque muchos trámites de ANSES ya pueden gestionarse de manera virtual, hay gestiones que todavía requieren presencialidad y deben hacerse en una oficina. Entre las más frecuentes se encuentran:

Plan de Pago de Deuda Previsional.

Solicitud de Jubilación o Pensión.

Trámites para jubilados y pensionados.

Asignaciones familiares y por embarazo.

Programas educativos como Progresar.

Prestaciones por desempleo.

Monotributo Social.

Pensiones para adultos mayores.

También entran en esta categoría aquellos trámites relacionados con discapacidad o cualquier gestión en la que sea necesario presentar documentación física original.