La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto con el Ministerio de Capital Humano dieron a conocer la puesta en marcha de un nuevo plan de beneficios que comienza a regir desde este mes. La iniciativa está orientada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes por medio del organismo previsional y tiene como propósito fortalecer sus ingresos y aumentar su poder adquisitivo.

Este programa ofrece descuentos especiales en las cadenas de supermercados más importantes del país, permitiendo que los adultos mayores accedan a productos de consumo cotidiano a precios más accesibles.

Qué supemercados tienen promoción con los Beneficios ANSES de octubre 2025

Los supermercados en los que se puede acceder al descuento son:

Descuentos según supermercado

Disco: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope. No acumulable con otras promociones.

10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope. No acumulable con otras promociones. Jumbo: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope. No acumulable con otras promociones.

10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope. No acumulable con otras promociones. Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope. No acumulable con otras promociones.

10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope. No acumulable con otras promociones. Coto: 10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones.

10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones. La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones.

10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones. Josimar: 15% en todos los rubros. Sin tope. No acumulable con otras promociones.

15% en todos los rubros. Sin tope. No acumulable con otras promociones. Carrefour: 10% en todos los rubros, con un tope de reintegro de $35.000. No acumulable con otras promociones.

10% en todos los rubros, con un tope de reintegro de $35.000. No acumulable con otras promociones. Día: 10% en todos los rubros, con un tope de $2.000 por transacción. Incluye todos los productos y sí puede combinarse con otras promociones.

Se aclara que no participan del beneficio las compras realizadas en Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Josimar y Carrefour que incluyan productos de carnicería, electrodomésticos o marcas seleccionadas.

Cómo funciona el descuento para jubilados de ANSES

El descuento se realiza de forma automática, sin necesidad de trámite previo. El beneficio se activa al pagar la compra con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde el jubilado o pensionado cobra su haber mensual.

Además, gracias a un acuerdo entre ANSES y el Banco de la Nación Argentina, quienes cobren a través de dicha entidad recibirán un reintegro adicional del 5% sobre las compras abonadas mediante BNA+ MODO, con tarjeta de débito o crédito, hasta un tope mensual de $20.000. Este beneficio rige en Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

El Banco Nación, por otra parte, acreditará una remuneración diaria (TNA 32%) sobre el saldo disponible en la cuenta, hasta un máximo de $500.000.

Beneficios adicionales por otros bancos