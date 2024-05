Si bien en LN+ respaldan el ajuste del gobierno libertario, quienes participan de la transmisión en la señal oficialista no pueden negar que los bolsillos no dan a basto y que el malestar social crece por no llegar a fin de mes.

Sin embargo, el presidente Javier Milei y sus voceros intentan sostener la teoría que las medidas del gobierno permitió acomodar diferentes variables que permiten bajar la inflación.

Por este motivo, el conductor Horacio Macchiavelli intentó llevar hacia ese terreno narrativo al entrevistado. "La baja de precios se da por apretón monetario fuerte, caída del consumo masivo y perdida del poder adquisitivo", le aclaró el economista Damián Di Pace para explicar el panorama.

“Yo todavía no vi el pan lactal de Brasil, los lácteos de Uruguay, el atún ecuatoriano, siempre tuvimos atún ecuatoriano. No veo una llegada masiva que haya generado una baja de los precios en forma acelerado”, agregó.

“Cuando ves consumo masivo, cayó un 8%, o sea, alimentos, bebidas artículos de limpieza y cuidado personal. Entonces, la baja de precios se da por apretón monetario fuerte, caída del consumo masivo y perdida del poder adquisitivo”, explicó el entrevistado.