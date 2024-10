Se peina cool y se viste informalmente, como si esa falta de acartonamiento le diera un diferencial.

Pero el mismo Leo Piccioli había dicho en una nota en el diario La Nación “vivo de dar conferencias, trabajo de charlatán”, dejando en claro que lo suyo es pura pose.

Como análisis no pasó de frases como “show me the money” o monerías de ese tipo para sintetizar que al plan económico “hay que darle tiempo”, lo que diría cualquier púber libertario que banca a Milei.