Incertidumbre electoral
El furcio de Juan Carlos De Pablo, uno de los economistas que asesoran a Milei: "Después de la devaluación nos calmamos"
Entrevistado en LN+, al 'profe' De Pablo se le escapó lo que es un secreto a voces y el gobierno niega para no generar una corrida anticipada.
Se lo pide el Fondo Monetario Internacional, se lo exige Scott Bessent, se lo impone el mercado comprando dólares por considerar que están baratos, y se lo imploran los pequeños y medianos empresarios locales agobiados por la competencia internacional.
Pero Luis Caputo sigue negando que tenga pensado una devaluación para devolverle competitividad a la economía argentina, por lo menos hasta el domingo de las elecciones.
Sin embargo a Juan Carlos De Pablo lo traicionó el inconsciente y reveló lo que todos sabíamos, que tras los comicios la devaluación es inexorable.