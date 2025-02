El Corralón Ciudadela se hizo conocido en redes hace unos años por promocionar su local con una escena de la película Gladiador.

Esta semana, realizaron un posteo didáctico que sirve para entender por qué aumentó “los materiales siguen aumentando mensualmente si su demanda bajó considerablemente?”.

La cuenta propuso: “Más aún, ingresan importados. Además, dólar planchado. La idea es entender, desde la buena leche y también poder leer todas las respuestas de Uds, cosa que enriquece”.

Y desarrolló este hilo en X:

“Estamos en dólares casi al doble de lo que se compraba un cemento hace 2 años. ¿Esto vino para quedarse? SI/NO ¿Cuánto tiempo? ¿Vamos a un modelo como el Uruguayo? ¿Realmente el industrial tiene ganancias exorbitantes?”



“En la semana, antes de responder, pude juntarme con tres actores del negocio. Personas que respeto y aprendo. Un desarrollador inmobiliario muy grande de CABA, un empresario de un corralón de casi 100 años y otro, dueño de una empresa líder que fabrica materiales de construcción”.



“Las idas y vuelta de la economía argentina hacen que la planificación no pueda ser de largo plazo y que la tasa de retorno tenga que ser lo suficientemente alta para que cuando venga la mala, que siempre viene, aguantar. Ejemplo en pandemia, estuvimos cerrados 5 meses dijo uno”.



“En, durante toda la charla y para no aburrir, la pregunta es: ¿Argentina está nuevamente en un ciclo, para que después venga una devaluación y ver cómo nos acomodamos? ¿O estamos en un ordenamiento que vino para quedarse? Ninguno lo supo responder con seguridad. No se la jugaron. Pillos”.

“Ante esos interrogantes, que los empresarios no pueden responder con seguridad, busqué algo que pueda aunque sea acercarse a la respuesta. Encontré este video de Tomás Bulat, que con su gran carisma, se preguntaba algo parecido hace unos años. Es decir, un ciclo antes…”.

“Finalmente, si estamos en un nuevo ciclo o no, está por verse. Mientras tanto, empresarios que tienen empresas con más de 50 años, son cautos. Ven positivo la posible quita de impuestos y menos regulación, pero si viene la mala, como ha pasado siempre hasta acá, hay que estar”

“Entrar y salir de una industria es muy complicado me dicen. Acá comprás una máquina y tiene que estar laburando 20 años mínimo. Por eso cuando le pedís un retorno a la inversión en Argentina le pedís mucho más de lo que sería en Chile, PY o Brasil. Acá siempre pasa algo”.

"Clave para adelante liberar tipo de cambio, baja de impuestos e invertir en infraestructura dicen. Y te sumo este año, elecciones, acota otro. En unos meses hablamos Pablito, me dijeron y cerramos ahí. Espero se haya entendido. No creo ser buen redactor.

Gracias por leer. Ahora los leo yo…".