Debido a la modificación en el calendario de feriados nacionales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se verá obligada a realizar ajustes en el cronograma de pagos correspondiente a octubre.

La Resolución 139/2025 dispuso trasladar el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10, lo que impacta directamente en el esquema de cobros previsto.Hasta ahora, el organismo previsional no dio a conocer cómo reorganizará las fechas.

Cómo cambian los pagos de ANSES en octubre 2025 por el feriado

El traslado del feriado al viernes 10 de octubre impactará en los jubilados y pensionados que tenían previsto cobrar en esa fecha. En circunstancias similares, el organismo estatal suele adelantar esos haberes para evitar inconvenientes a los beneficiarios. Sin embargo, aún no se confirmó qué sucederá en esta oportunidad.

En los próximos días se espera que el Gobierno difunda la resolución oficial que modifique el cronograma original.

Este cambio también será tomado en cuenta por ANSES al momento de definir las fechas de pago de las asignaciones familiares del SUAF y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Es importante remarcar que algunos portales están compartiendo el calendario de jubilados y pensionados fijado en la Resolución 1091/2024. No obstante, dicha información quedó desactualizada ya que no contempla el traslado del feriado.