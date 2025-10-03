El Poder Ejecutivo Nacional oficializó el Decreto 700/2025, mediante el cual se dispuso la entrega de un Bono Previsional Extraordinario de hasta $70.000 para los titulares del sistema jubilatorio administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El objetivo central de esta disposición es mitigar el impacto negativo que la Ley de Movilidad Jubilatoria N.º 27.609 provocó en los ingresos de los adultos mayores con menores haberes.

Cómo quedó el bono extraordinario de ANSES en octubre 2025

El bono extraordinario abarcará a diversos sectores, incluyendo jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más, además de otras pensiones graciables.

Para acceder al beneficio, el requisito es que las prestaciones estén vigentes en octubre de 2025, mes en el que se efectuará la acreditación.

La iniciativa se enmarca dentro de un paquete de medidas orientadas a sostener el poder de compra de los adultos mayores, ajustando los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec. Asimismo, se aclara que el bono no será tenido en cuenta para el cálculo de otros conceptos ni podrá ser objeto de descuentos.

De acuerdo con lo dispuesto, en aquellas pensiones que cuenten con varios copartícipes, el beneficio se considerará como uno solo, garantizando igualdad en la distribución. El organismo estatal por su parte, queda habilitada para emitir disposiciones complementarias que aseguren una correcta aplicación y control de este refuerzo económico.

El Decreto 700/2025 rige desde el momento de su publicación y constituye un alivio financiero concreto para miles de beneficiarios en todo el territorio nacional, ratificando el compromiso estatal con la seguridad social y la protección de los adultos mayores.