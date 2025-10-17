Fabián Doman se divirtió pensando en Scott Bessent totalmente descolocado al ver lo que ocurría con su participación en la economía argentina.

"Vas a salir enchastrado, no tenés idea, te vamos a llevar chocolates, cigarrillos y un vaso de agua" bromeó el conductor de A24.

La ironía tiene un trasfondo trágico que es la inestabilidad del plan económico liderado por Luis Caputo, que necesita un nuevo rescate cada seis meses.