Al defender en el recinto la iniciativa, Heller aseguró que "si bien esta ley no es necesaria para llevar adelante la negociación", servirá para “la fuerza negociadora” que desarrollará el ministro de Economía, Martín Guzman".



Asimismo, puso de relieve la importancia de que el arco político respalde las negociaciones que lleva adelante el gobierno y dijo que, por esa razón, confiaba "en que esta ley saldrá con un amplísimo apoyo de esta Cámara”.



“Estamos en un momento complejo”, sostuvo el diputado nacional del Frente de Todos y se refirió al hecho de que la carga de la deuda “es insostenible, hipoteca el futuro de los argentinos y ha contribuido a acrecentar la pobreza y el desempleo”.



Reiteró la voluntad de pago de la deuda pero advirtió que “para poder pagar el país necesita generar capacidad y para eso es necesario un alivio de la carga de deuda”.



En ese sentido, el diputado nacional hizo referencia a las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, en cuanto a que “un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana; derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".



"La reestructuración es un último recurso, pero cuando llega el caso es una herramienta que un Estado soberano tiene pleno derecho a poner en práctica”, aseveró Heller.



En torno a las negociaciones de Guzmán con el FMI, el diputado repitió las palabras del ministro: "Iremos con nuestros propios planes, diseñando nuestras propias políticas de crecimiento y distribución del ingreso, enfocados a generar el crecimiento necesario, no sólo para cumplir con la deuda, sino principalmente para mejorar la situación de las mayorías y poner al país de pie, como sostiene nuestro presidente Alberto Fernández”.