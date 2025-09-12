Desde el 19 de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha un pago adicional de $322.000 dirigido a un grupo específico de beneficiarios.

Este refuerzo corresponde a empleados en relación de dependencia que hayan perdido su puesto sin una causa justificada, por vencimiento de contrato o por razones ajenas a su voluntad. También está contemplado para quienes trabajaron en la industria de la construcción bajo el régimen establecido por la Ley 25.371.

De qué se tratan los $322.000 que entrega ANSES en septiembre 2025

El piso de la prestación por desempleo se elevó a $161.000, mientras que el tope llega a $322.000.

Este beneficio se abona en cuotas mensuales, y la duración del cobro varía según la cantidad de años trabajados con aportes registrados. A su vez, quienes tienen más de 45 años acceden a una extensión del pago por seis meses extra.

Cuáles son los requisitos para la Prestación por Desempleo de ANSES

Los requisitos para acceder son los siguientes:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses de trabajo en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

Cuándo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES en septiembre 2025

El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera: