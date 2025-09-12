Desde el 19 de septiembre de 2025 ANSES entrega más de $320.000: quienes lo cobran
Conocé a continuación en qué consiste este monto que otorga el organismo estatal a ciertos beneficiarios y cuáles son los requisitos para acceder.
Desde el 19 de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha un pago adicional de $322.000 dirigido a un grupo específico de beneficiarios.
Este refuerzo corresponde a empleados en relación de dependencia que hayan perdido su puesto sin una causa justificada, por vencimiento de contrato o por razones ajenas a su voluntad. También está contemplado para quienes trabajaron en la industria de la construcción bajo el régimen establecido por la Ley 25.371.
De qué se tratan los $322.000 que entrega ANSES en septiembre 2025
El piso de la prestación por desempleo se elevó a $161.000, mientras que el tope llega a $322.000.
Este beneficio se abona en cuotas mensuales, y la duración del cobro varía según la cantidad de años trabajados con aportes registrados. A su vez, quienes tienen más de 45 años acceden a una extensión del pago por seis meses extra.
Cuáles son los requisitos para la Prestación por Desempleo de ANSES
Los requisitos para acceder son los siguientes:
- Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.
- Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses de trabajo en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
- Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.
Cuándo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES en septiembre 2025
El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre