La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lleva adelante un programa de descuentos y reintegros destinado a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, con el propósito de aliviar gastos y favorecer el consumo en productos básicos.

A través de este sistema, los beneficiarios pueden acceder a rebajas automáticas en una amplia red de más de 7.000 comercios distribuidos en todo el país. La iniciativa abarca sectores clave como supermercados, farmacias y locales que venden artículos de primera necesidad, garantizando un ahorro directo en cada compra.

Cómo quedan los Beneficios ANSES en noviembre 2025

El programa Beneficios ANSES funciona como una herramienta destinada a promover el ahorro entre jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales. Los descuentos se aplican únicamente cuando el pago se realiza con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde el titular recibe sus haberes o asignaciones.

Una de las ventajas del sistema es que no requiere inscripción previa ni trámites adicionales: el descuento se activa automáticamente al momento de efectuar la compra en el comercio adherido.

Actualmente, el programa cuenta con más de 13.000 puntos de venta en todo el país, abarcando una gran variedad de rubros. Los porcentajes de descuento dependen del tipo de producto o servicio adquirido:

Supermercados: ofrecen una rebaja general del 10%, en muchos casos sin tope máximo de reintegro.

Perfumerías y artículos de limpieza: las reducciones pueden llegar hasta un 20%.

Farmacias y ópticas: los descuentos alcanzan también el 20%, según las políticas de cada comercio.

El plan incluye convenios con las principales cadenas de supermercados del país. Sin embargo, algunas de ellas establecen límites de reintegro por transacción, por lo que se recomienda consultar las condiciones particulares de cada establecimiento.