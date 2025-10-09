Durante octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) impulsa diversas medidas destinadas a mejorar la economía de jubilados y pensionados, brindándoles alternativas de ahorro y consumo responsable. Además de los pagos habituales de haberes y los ajustes mensuales, el organismo implementó nuevas acciones orientadas a fortalecer el poder adquisitivo de quienes integran el sistema previsional.

Entre ellas se destaca el programa Beneficios ANSES, una iniciativa que ofrece descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios distribuidos en todo el país, con el objetivo de favorecer las compras cotidianas de este sector.

Quiénes pueden aprovechar los Beneficios ANSES en octubre 2025

Beneficios ANSES está pensado para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del organismo. No requiere inscripción ni trámites adicionales, ya que los descuentos se aplican de forma automática al realizar compras con la tarjeta de débito donde se acredita la prestación mensual.

Gracias a este programa, los beneficiarios pueden acceder a promociones en más de 7.000 locales de todo el país, entre los que se incluyen supermercados, farmacias, perfumerías y pequeños comercios de barrio.

Dentro de las ofertas más destacadas, se encuentran un 10% de descuento en supermercados y hasta un 20% en productos de higiene y limpieza, un beneficio que representa un alivio significativo en los gastos cotidianos.

Cuáles son los descuentos que tienen los Beneficios ANSES en octubre 2025

Los beneficios se acreditan automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de los haberes, por lo que no es necesario registrarse ni presentar comprobantes.

En la mayoría de las cadenas —como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima y Josimar— se aplica un 10% de descuento general, con bonificaciones adicionales del 20% en productos de limpieza o perfumería en determinados casos.

En el caso de Carrefour, los reintegros tienen un tope de $35.000 mensuales, mientras que en Día el límite es de $2.000 por transacción.

A estos beneficios se suman los acuerdos bancarios que amplían el alcance del programa.

Por ejemplo, los titulares que cobran sus haberes en el Banco Nación reciben un 5% extra de descuento al pagar con tarjeta de débito, crédito o mediante la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000.

Por otro lado, el Banco Galicia ofrece hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en supermercados, además de descuentos especiales en farmacias y ópticas, reforzando así las ventajas del plan Beneficios ANSES.