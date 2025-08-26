El Programa Beneficios que brinda la Adminsitración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fue relanzado por el Ministerio de Capital Humano con la intención de mejorar la capacidad de consumo de los jubilados en todo el territorio nacional.

Según explicó Pettovello, esta nueva etapa supone una extensión del alcance, incorporando un número mayor de rebajas y devoluciones automáticas acreditadas directamente en las cuentas bancarias de quienes perciben el beneficio.

Qué debés saber sobre los Beneficios ANSES

Los establecimientos que forman parte del programa incluyen supermercados, farmacias, ciertos locales de indumentaria y otros rubros considerados esenciales. Para acceder a estos beneficios no es necesario realizar una inscripción previa.

El anuncio fue realizado por Pettovello durante la jornada organizada por el Council of the Americas junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Allí, la ministra sostuvo: “Niños bien alimentados, familias sólidas, educación de excelencia, capacitación laboral actualizada y empleos registrados constituyen la base de un círculo virtuoso en el que el desarrollo económico se apoya en la inversión en Capital Humano”.

En esa misma línea, agregó: “Este es el país que estamos construyendo y vamos a trabajar incansablemente por un futuro en libertad que cada argentino merece”. También destacó que el Gobierno impulsa medidas directas, eficaces y sin intermediarios.

Para aprovechar los descuentos del plan Beneficios ANSES, el jubilado o pensionado solo debe realizar sus compras con la tarjeta de débito en los locales adheridos, sin necesidad de acudir a una oficina ni realizar trámites adicionales.

Un aspecto relevante de esta nueva etapa es la ampliación de la red de comercios participantes, gracias a convenios firmados con cadenas de supermercados y cámaras empresariales.

Cabe remarcar que los reintegros se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria del beneficiario, dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra.