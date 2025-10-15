La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que durante octubre de 2025 se efectuará un pago especial de $300.000 dirigido a personas que se encuentran desempleadas. Esta ayuda económica forma parte de un programa de asistencia temporal diseñado para brindar apoyo a quienes atraviesan dificultades laborales.

El importe será depositado a los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas, y la acreditación se realizará antes del proceso electoral, según confirmaron desde el organismo previsional.

Cómo son los $300.000 que ANSES entrega para desempleados en octubre 2025

La Prestación por Desempleo es una asistencia económica otorgada por el Estado a través de la ANSES destinada a trabajadores que quedaron sin empleo formal.

Este beneficio está disponible tanto para empleados en relación de dependencia como para quienes se desempeñaban en el sector de la construcción. Su coordinación y pago se realiza en conjunto entre la ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

El monto mensual equivale al 75 % del mejor salario promedio percibido durante los últimos seis meses de trabajo, aunque existen límites establecidos según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En ese sentido, el Gobierno estimó un valor cercano a los $300.000 para octubre de 2025.

La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes registrados, con un máximo de 12 meses consecutivos.

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Pueden solicitar la prestación aquellos trabajadores que fueron despedidos sin causa justificada o cuyo contrato haya finalizado.

También se incluyen situaciones especiales, como quiebra del empleador, falta de renovación contractual, fallecimiento del empleador unipersonal o problemas de salud que imposibiliten continuar con la actividad laboral.

Los requisitos varían según el tipo de vínculo laboral:

Relación de dependencia permanente: contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años.

Empleo eventual o de temporada: haber acumulado doce meses de aportes dentro de los últimos tres años y más de 90 días trabajados antes del despido.

Sector de la construcción: acreditar ocho meses de trabajo con aportes en los dos años previos al final de la obra.

La gestión puede realizarse de manera presencial en las oficinas de ANSES con turno previo, o en línea a través del sitio web oficial.

Para completar el trámite, se debe presentar el DNI junto con la documentación que acredite el fin de la relación laboral, como telegramas de despido, resoluciones judiciales de quiebra o certificados médicos, según corresponda.

Cuándo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES en octubre 2025

El cronograma de pagos se conforma de la siguiente manera:

Plan 1 (beneficiarios activos):

DNI terminados en 0 y 1: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 21 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de octubre

Plan 2 (nuevos beneficiarios):