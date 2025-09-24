En los últimos días de septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverá a ser protagonista de las agendas informativas por un nuevo desembolso económico que ya genera expectativas. La suma anunciada ronda los $100.000 y está destinada a un grupo específico de beneficiarios.

El pago especial de septiembre genera tanto entusiasmo como dudas entre los posibles destinatarios, en un escenario donde cada apoyo estatal es seguido de cerca por millones de personas. La cifra, significativa en comparación con otras asignaciones habituales, pone de relieve la importancia que estas decisiones tienen en el día a día de los ciudadanos.

Qué pago realiza ANSES en los últimos días de septiembre 2025

El Pago Único por matrimonio es una asignación familiar que se otorga una sola vez y está dirigida a un grupo determinado de beneficiarios.

Pueden acceder a ella los trabajadores en relación de dependencia registrados, quienes perciben la prestación por desempleo, los titulares de coberturas de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), los trabajadores de temporada y los beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

En cambio, quedan excluidos los jubilados, pensionados y las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.

Cuáles son los requisitos para las Asignaciones de Pago Único de ANSES

Para acceder a la APU por matrimonio es necesario que el enlace esté registrado en la base de datos de ANSES y cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos:

Respetar los topes de ingresos individuales y familiares vigentes en el sistema SUAF.

vigentes en el sistema En el caso de trabajadores en relación de dependencia, contar con una antigüedad laboral mínima y continuada de seis meses al momento del casamiento.

al momento del casamiento. Presentar la documentación en los plazos establecidos, es decir, desde dos meses antes y hasta dos años después de la fecha del matrimonio. Una vez vencido ese plazo, se pierde el derecho al cobro.

Estas condiciones buscan asegurar que el beneficio llegue únicamente a quienes cumplen con lo dispuesto en la normativa.