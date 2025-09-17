Durante septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un refuerzo económico para los hogares argentinos que recientemente sumaron un hijo o hija a la familia.

El beneficio corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, una prestación extraordinaria que se abona por única vez. Tras la última actualización del 1,9% establecida por la fórmula de movilidad previsional, el monto vigente este mes alcanza los $67.062.

Cómo es la Asignación por Nacimiento de ANSES y qué monto entrega

La Asignación de Pago Único por Nacimiento constituye un respaldo financiero que el Estado ofrece para acompañar a los hogares en los primeros meses de vida de un hijo, un período en el que los gastos suelen intensificarse.

Este beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia, personas que perciben el seguro de desempleo, titulares de pensiones determinadas y beneficiarios de asignaciones familiares, siempre que los ingresos del grupo no superen los límites vigentes fijados por ANSES.

La llegada de un bebé no solo implica una transformación emocional y en la dinámica familiar, sino también un impacto considerable en la economía doméstica.

Los costos vinculados a la salud, la alimentación y los insumos esenciales generan un peso adicional en el presupuesto, especialmente en un contexto de inflación elevada que erosiona el poder adquisitivo de los hogares.

En este marco, la APU por Nacimiento se convierte en un respaldo concreto que contribuye a afrontar parte de esas erogaciones iniciales.

Un aspecto indispensable es que el niño o niña tenga entre 2 meses y 2 años de edad al momento de realizar el trámite. Tras el ajuste del 1,9% aplicado en septiembre, el valor de esta asignación se ubicó en $67.062.

El pago se efectúa una sola vez y se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular, con la finalidad de aliviar los gastos propios de esta etapa: pañales, leche maternizada, ropa, artículos de cuidado y controles médicos.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Nacimiento de ANSES

Los beneficiarios son los siguientes grupos:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Personas que perciban o hayan percibido la AUH, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo (AUE).

Como norma general, la condición es que los ingresos familiares no superen el tope que fija la normativa de ANSES.

Cómo tramitar la Asignación por Nacimiento de ANSES

El procedimiento para acceder a la Asignación de Pago Único por Nacimiento puede completarse de dos formas:

Opción online: A través de la plataforma Mi ANSES , ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, en la sección Atención Virtual , se debe elegir la opción "Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción" y adjuntar la documentación requerida.

A través de la plataforma , ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, en la sección , se debe elegir la opción "Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción" y adjuntar la documentación requerida. Opción presencial: También es posible solicitar un turno en una oficina de ANSES y presentar allí tanto la documentación original como las copias correspondientes.

En cualquiera de las modalidades, una vez aprobado el trámite, el depósito se realiza en la cuenta bancaria informada, dentro de un plazo estimado de 30 a 60 días hábiles.