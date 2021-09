En sólo un día la bolsa porteña cayó hoy 6,21% y esta vez no se trata de los problemas internos, sino por el derrumbe de las acciones del gigante asiático Evergrande. Las pérdidas se sienten en los principales mercados del mundo.

Por dar ejemplos de lo que pasó en la plaza porteña, las mayores pérdidas fueron anotadas por Central Puerto (-11,3%), Transener (-9,8%), Banco Macro (-9,8%), Banco Francés (-9,0%), Grupo Financiero Galicia (-9,0%), y Banco Supervielle (-8,4%).

En tanto, en lo que respecta a las acciones de compañías argentinas que cotizan en Nueva York finalizaron la rueda con mayoría de bajas: Central Puerto (-13,4%); Banco Francés (-12,3%); Banco Macro (-12,0%); Banco Supervielle (-11,6%); y Grupo Financiero Galicia (-10,5%).

Qué es Evergrande y por qué desató esta situación:

Evergrande es un desarrollador inmobiliario chino con múltiples bancos de ese país, proveedores e inversionistas que compraron títulos que cotizan en bolsa, explica la agencia Télam. Es por ello que el temor a la que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones podría generar una onda expansiva que afecte a todo el sistema de crédito internacional.

Ante las dudas que se desataron las acciones de Evergrande cayeron 10,63% este lunes en la Bolsa de Hong Kong, su menor nivel de cotización en más de 11 años. Pero si se toma el máximo alcanzado en 2017, la valoración bursátil de la empresa cayó un 92,77%.

¿Por qué se desata ahora la preocupación si esta baja progresiva no es nueva? Porque este jueves vencen dos títulos de deuda de Evergrande: un cupón de 232 millones de yuanes (US $ 36 millones) y otro por US$ 83,5 millones en intereses. Además hasta fin de año tiene US$ 669 millones en pagos de cupones de los cuales unos US$ 615 millones corresponden a bonos en dólares, según datos compilados por Bloomberg.

En total, la deuda de Evergrande incluye alrededor de 571.800 millones de yuanes de préstamos de bancos y otras instituciones financieras como fideicomisos, con 240.000 millones de yuanes con vencimiento en menos de un año.

Evergrande se fundió en 1996 en la ciudad sureña de Guangzhou. Desde entonces la compañía se expandió del negocio de la construcción de viviendas con inversiones que incluyen vehículos eléctricos, producción de internet y medios, un parque temático, un club de fútbol (Guangzhou FC) y una empresa de agua mineral y alimentos, entre otras.

Sin embargo, el año pasado la compañía informó una pérdida de 30.100 millones de yuanes (US $ 4.700 millones), la segunda caída anual consecutiva, y los ingresos no alcanzaron las estimaciones de los analistas.