De qué se trata el CODEM que habilitó ANSES y por qué los beneficiarios deben anotarse
Enterate a continuación en qué consiste esta documentación que brinda el ente estatal y el paso a paso para tramitarla.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) está disponible para obtenerse en línea mediante un procedimiento ágil y sin complicaciones.
Este certificado resulta indispensable para validar la cobertura de la obra social frente a hospitales, clínicas u otros prestadores de salud, y puede tramitarse desde cualquier computadora o dispositivo móvil con acceso a internet.
Cómo es el CODEM de ANSES y quiénes pueden anotarse
El CODEM cumple la función de certificar cuál es la obra social que le corresponde a cada beneficiario y, en caso de aplicar, también determina la cobertura de los familiares que dependen del titular. Con esta constancia, que se obtiene de manera online sin necesidad de claves ni trámites presenciales, es posible gestionar cualquier procedimiento vinculado al sistema de salud.
Desde el organismo remarcan que el comprobante generado digitalmente tiene validez oficial y no requiere ni firma ni sello para ser presentado. Por ello, el CODEM se consolida como una herramienta práctica que evita la acumulación de documentación y agiliza gestiones que antes demandaban más tiempo.
Asimismo, el ente aclara que esta cobertura de obra social se extiende a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la prestación por desempleo y jubilados o pensionados. También alcanza a sus familiares directos: cónyuge o pareja conviviente, hijos menores de 21 años, estudiantes de hasta 25 años y personas con discapacidad sin límite de edad.
Cómo descargarse el CODEM de ANSES
Para hacerlo de manera 100% online, se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio oficial de Anses y dirigirse al recuadro ubicado normalmente entre el centro y la parte inferior de la pantalla que indica “Obra social (CODEM)”.
- Completar el formulario con número de CUIL o DNI.
- Hacer clic en “Continuar”.
- El sistema mostrará la obra social registrada y, si corresponde, los familiares a cargo.
- Desde la misma página, se puede descargar e imprimir el comprobante.
- No es necesario contar con usuario ni clave de seguridad social, lo que facilita el acceso incluso en situaciones urgentes.