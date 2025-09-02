La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) está disponible para obtenerse en línea mediante un procedimiento ágil y sin complicaciones.

Este certificado resulta indispensable para validar la cobertura de la obra social frente a hospitales, clínicas u otros prestadores de salud, y puede tramitarse desde cualquier computadora o dispositivo móvil con acceso a internet.

Cómo es el CODEM de ANSES y quiénes pueden anotarse

El CODEM cumple la función de certificar cuál es la obra social que le corresponde a cada beneficiario y, en caso de aplicar, también determina la cobertura de los familiares que dependen del titular. Con esta constancia, que se obtiene de manera online sin necesidad de claves ni trámites presenciales, es posible gestionar cualquier procedimiento vinculado al sistema de salud.

Desde el organismo remarcan que el comprobante generado digitalmente tiene validez oficial y no requiere ni firma ni sello para ser presentado. Por ello, el CODEM se consolida como una herramienta práctica que evita la acumulación de documentación y agiliza gestiones que antes demandaban más tiempo.

Asimismo, el ente aclara que esta cobertura de obra social se extiende a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la prestación por desempleo y jubilados o pensionados. También alcanza a sus familiares directos: cónyuge o pareja conviviente, hijos menores de 21 años, estudiantes de hasta 25 años y personas con discapacidad sin límite de edad.

Cómo descargarse el CODEM de ANSES

Para hacerlo de manera 100% online, se deben seguir los siguientes pasos: