La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar, que entrarán en vigencia a partir de octubre de 2025.

Con estas actualizaciones, numerosos hogares verán cómo sus ingresos familiares superan los $200.000, según la cantidad de hijos y la condición particular de cada familia.

Qué monto recibe AUH con la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) general pasará a ser de $117.250,96 por niño. De ese monto, las familias perciben mensualmente el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante ($23.450,19) se retiene y se liquida una vez presentada la Libreta AUH, donde constan los controles de salud y educación.

En cuanto a la AUH por discapacidad, el beneficio se eleva a $402.831,11. De esa suma, se pagan en forma directa $322.264,88 cada mes, y el excedente se libera con la documentación que acredita la situación correspondiente.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano confirmó los nuevos importes de la Tarjeta Alimentar a partir de octubre:

$52.250 para hogares con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para quienes tengan tres o más hijos.

Este apoyo económico se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Si se combinan los programas, los ingresos a partir de octubre quedarán distribuidos de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo: $93.800,77 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77.

Familias con 2 hijos: $187.601,54 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54.

Familias con 3 hijos: $281.402,31 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31.

En los casos de hogares con niños menores de 3 años, el ingreso total puede alcanzar hasta $433.694,31, gracias al adicional previsto en el Plan 1000 Días.

Cuándo cobra AUH de ANSES en septiembre 2025

El calendario de pagos de las diferentes asignaciones es el siguiente:

Asignación Universal por Hijo y SUAF

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas