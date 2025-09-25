Cuánto se cobra con el aumento de ANSES si sos titular de AUH y recibís la Tarjeta Alimentar en octubre 2025
Conocé a continuación los montos confirmados de la asignación que brinda el organismo estatal para el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar, que entrarán en vigencia a partir de octubre de 2025.
Con estas actualizaciones, numerosos hogares verán cómo sus ingresos familiares superan los $200.000, según la cantidad de hijos y la condición particular de cada familia.
Qué monto recibe AUH con la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025
La Asignación Universal por Hijo (AUH) general pasará a ser de $117.250,96 por niño. De ese monto, las familias perciben mensualmente el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante ($23.450,19) se retiene y se liquida una vez presentada la Libreta AUH, donde constan los controles de salud y educación.
En cuanto a la AUH por discapacidad, el beneficio se eleva a $402.831,11. De esa suma, se pagan en forma directa $322.264,88 cada mes, y el excedente se libera con la documentación que acredita la situación correspondiente.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano confirmó los nuevos importes de la Tarjeta Alimentar a partir de octubre:
- $52.250 para hogares con un hijo.
- $81.936 para familias con dos hijos.
- $108.062 para quienes tengan tres o más hijos.
Este apoyo económico se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.
Si se combinan los programas, los ingresos a partir de octubre quedarán distribuidos de la siguiente manera:
- Familias con 1 hijo: $93.800,77 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77.
- Familias con 2 hijos: $187.601,54 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54.
- Familias con 3 hijos: $281.402,31 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31.
En los casos de hogares con niños menores de 3 años, el ingreso total puede alcanzar hasta $433.694,31, gracias al adicional previsto en el Plan 1000 Días.
Cuándo cobra AUH de ANSES en septiembre 2025
El calendario de pagos de las diferentes asignaciones es el siguiente:
Asignación Universal por Hijo y SUAF
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre.