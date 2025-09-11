Durante septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la actualización de los haberes y el cronograma de pago destinados a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Este programa, pensado para aquellas personas mayores que no lograron reunir los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional, busca garantizar un ingreso mínimo y estable.

Qué monto entrega la PUAM de ANSES en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores actualizados de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) correspondientes a septiembre de 2025, junto con la continuidad del bono de refuerzo.

El haber base de la PUAM quedó fijado en $256.221,74, cifra que representa el 80% de la jubilación mínima vigente. A ese monto se adiciona el bono extraordinario de $70.000, por lo que cada beneficiario percibirá este mes un total de $326.221,74.

El refuerzo de $70.000 se otorga de manera completa a quienes cobran los haberes mínimos (PUAM y Pensiones No Contributivas). En el caso de jubilados o pensionados con ingresos superiores a la mínima, el bono se liquida de forma proporcional, garantizando que la suma final no exceda los $390.277,18.

Quiénes reciben la PUAM de ANSES

La PUAM está dirigida a adultos mayores de 65 años o más que no lograron completar los 30 años de aportes requeridos para acceder a la jubilación ordinaria. Se trata de un beneficio que busca brindar cobertura económica a quienes quedaron fuera del sistema previsional tradicional.

Requisitos principales para acceder a la PUAM:

Tener 65 años o más.

Residir de manera legal en Argentina al menos durante los últimos 10 años previos a la solicitud.

No recibir otra jubilación, pensión contributiva o no contributiva, de carácter nacional o provincial.

No contar con ingresos ni bienes que superen el valor de la jubilación mínima.

Este beneficio se actualiza todos los meses en función de la inflación, asegurando a los titulares un ingreso equivalente al 80% de la jubilación mínima. De este modo, se garantiza un sostén económico para personas mayores sin aportes suficientes, reforzando su poder adquisitivo en un contexto de alta variación de precios.

Cuándo se cobra la PUAM de ANSES en septiembre 2025

El calendario de pagos es el siguiente: