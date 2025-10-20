El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió la tasa de inflación correspondiente a septiembre, dato que servirá como referencia para definir los próximos incrementos en jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Según lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, los montos se ajustan cada mes tomando como parámetro la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes. En esta oportunidad, el aumento previsto para noviembre será del 2,1%, en concordancia con la inflación informada por el organismo estadístico nacional.

A cuánto llega la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025

El aumento del 2,1% proviene de la fórmula de movilidad previsional, que ajusta los haberes tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. Este mecanismo se aplica automáticamente, sin requerir decreto alguno, y está vigente desde marzo de 2020 como parte del actual sistema de movilidad jubilatoria.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $333.157,28 desde noviembre de 2025, mientras que la jubilación máxima se ubicará en aproximadamente $2.241.604,19.

En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se elevará a $266.498,32, y la Pensión No Contributiva (PNC) alcanzará los $304.647,87.

Qué bono reciben los jubilados de ANSES en noviembre 2025

El bono previsional de $70.000, implementado por el Gobierno en octubre, continuará vigente. Este complemento económico se otorga a quienes perciben ingresos por debajo del monto resultante de la jubilación mínima más el bono, elevando los haberes totales a los siguientes valores aproximados:

Jubilación mínima con bono: $403.157,28

PUAM con bono: $336.498,32

PNC con bono: $374.647,87

En todos los casos, el refuerzo se ajusta de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $403.020,07, con el propósito de garantizar un ingreso mínimo equitativo entre los beneficiarios que perciben los haberes más bajos.