La Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH) figuran entre los beneficios sociales más relevantes gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En tiempos de inflación y disminución del poder de compra, estas ayudas se vuelven un sostén fundamental para millones de familias argentinas, ya que significan una fuente esencial de ingresos.

Qué monto cobra AUH de ANSES en octubre 2025

En septiembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) volvió a incrementarse mediante la fórmula de movilidad, que ajusta los montos según la inflación y los ingresos fiscales.

Por cada hijo menor de 18 años: $115.064,72. Cobro mensual (80%): $92.051,78. Retención (20%): $23.012,94.

Por cada hijo con discapacidad: $374.670,30. Pago mensual (80%): $299.736,24. Monto retenido (20%): $74.934,06.

El 20% retenido se libera únicamente cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, trámite obligatorio que acredita escolaridad, vacunación y controles de salud de los hijos.

Cuánto entrega la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

Junto con la AUH, la ANSES deposita en forma automática la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Los importes vigentes son:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se entrega a:

Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Mujeres que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

Cuál es el monto que se recibe por hijo si estás en AUH de ANSES en octubre 2025

La suma de ambos beneficios incrementa notablemente los ingresos mensuales de los hogares: