En la página oficial Argentina.gob.ar, el Ministerio de Capital Humano detalla que el plan Volver al Trabajo está dirigido únicamente a quienes fueron traspasados desde el programa Potenciar Trabajo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Asimismo, se aclara que "si formabas parte de Potenciar Trabajo y no fuiste incorporado a Volver al Trabajo, te corresponde acceder al Programa de Acompañamiento Social".

En qué fecha se paga Volver al Trabajo y Acompañamiento Social de ANSES en septiembre 2025

Los beneficiarios de los planes Volver al Trabajo y Acompañamiento Social —programas que reemplazaron al antiguo Potenciar Trabajo— recibieron el pago correspondiente el viernes 5 de septiembre de 2025.

Según informó el Ministerio de Capital Humano en sus canales oficiales, la meta principal del plan Volver al Trabajo es fortalecer y ampliar las capacidades socio-laborales de sus participantes, con el objetivo de brindarles una verdadera empleabilidad inicial y favorecer sus posibilidades de acceso al mercado laboral. Para lograrlo, se promueve la asistencia a cursos de capacitación, la realización de prácticas en entornos laborales y el impulso de proyectos productivos, tanto individuales como asociativos.

Desde 2024, quienes formaban parte del programa Potenciar Trabajo fueron reasignados automáticamente a alguno de estos dos esquemas de asistencia: Volver al Trabajo o Acompañamiento Social.

En cuanto a la duración, se establece que el plan Volver al Trabajo tendrá una vigencia de 24 meses.

Qué monto tienen las prestaciones de ANSES

Tanto los titulares de Volver al Trabajo como de Acompañamiento Social perciben actualmente un ingreso de $78.000, cifra que se mantuvo sin cambios respecto al mes de agosto de 2025.

Beneficios del Programa Volver al Trabajo

Los beneficios son los siguientes:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Cómo saber si podés ser parte del programa Volver al Trabajo