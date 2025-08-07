La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de cobro de las Becas Progresar para agosto de 2025. Este programa educativo, que tiene como objetivo impulsar la permanencia y finalización de estudios en jóvenes y adultos, mantiene su asignación mensual en $35.000, aunque el pago no se realiza de manera completa al momento de la acreditación.

Durante este mes, cada beneficiario percibirá el 80% del monto, equivalente a $28.000, en la fecha estipulada según el calendario oficial. El 20% restante será depositado a fin de año, una vez cumplidos los requisitos académicos que exige la beca.

En qué fecha se cobra la Beca Progresar de ANSES en agosto 2025

El cronograma de pagos es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: lunes 18 de agosto

Qué monto alcanzan las Becas Progresar de ANSES en agosto 2025

El beneficio, dirigido a alumnos de nivel secundario, terciario y universitario, se mantendrá sin modificaciones, con un valor bruto de $35.000 que, tras los descuentos correspondientes, quedará en $28.000 netos.