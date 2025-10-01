Con la llegada de octubre, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelven a estar en el centro de la agenda social y económica. La atención está puesta en los pagos adicionales que ANSES definió para este mes, en un contexto donde cada refuerzo resulta clave para el ingreso de miles de familias.

Las medidas buscan acompañar a los sectores más vulnerables, aliviando el impacto de la inflación y garantizando un mayor acceso a bienes y servicios esenciales. Estos extras, que complementan la prestación habitual, se convierten en un alivio esperado por los hogares que dependen de la ayuda estatal.

Qué pagos extras tendrá AUH de ANSES en octubre 2025

El organismo previsional anunció que durante octubre los titulares de la AUH accederán a tres beneficios adicionales. Los detalles de cada refuerzo y los montos correspondientes pueden consultarse en la plataforma Mi ANSES, donde también se verifican las fechas de pago.

Uno de los apoyos es la Tarjeta Alimentar, que se acredita de forma automática en la cuenta de los beneficiarios y está destinada a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. El monto varía según la cantidad de hijos a cargo e incluye a titulares de AUH, AUE y a madres de siete hijos o más que perciben PNC.

A esto se suman dos refuerzos más: el Complemento Leche 1000 Días, que otorga una ayuda económica por cada hijo menor de tres años, y la Libreta AUH 2025, que permite recuperar el 20% retenido de la asignación tras acreditar los certificados de salud, escolaridad y vacunación.

De este modo, las familias con niños a cargo pueden obtener un respaldo económico adicional en un mes clave.