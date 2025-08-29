La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza cada mes el depósito correspondiente a las Pensiones No Contributivas (PNC), un beneficio orientado a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y no cumplen con las condiciones necesarias para acceder a una jubilación contributiva.

No obstante, las exigencias para percibir esta asistencia van cambiando con el tiempo, por lo que resulta fundamental estar al tanto de sus actualizaciones.

Qué requisitos tiene la Pensión No Contributiva de ANSES en septiembre 2025

Las Pensiones No Contributivas (PNC) están diseñadas para acompañar a quienes no tienen un empleo formal ni cobertura previsional, y se otorgan por diferentes motivos: vejez, invalidez laboral, maternidad con 7 o más hijos y también en casos de enfermedades como VIH y/o Hepatitis B o C.

Para acceder a este beneficio, resulta indispensable cumplir con las condiciones establecidas por la normativa vigente. Cabe destacar que aquellas personas que ya perciban otra jubilación o pensión no pueden acceder a esta asistencia.

Asimismo, uno de los puntos centrales es la residencia: si el beneficiario permanece fuera del país por más de 90 días seguidos, o si se detectan irregularidades en el trámite, se pierde el derecho al cobro.

El proceso de solicitud requiere reunir la documentación especificada por el organismo estatal en su sitio web oficial y presentarse en una de sus oficinas para recibir orientación e iniciar el trámite.

Pensión por Invalidez Laboral

Se otorga a personas con imposibilidad de trabajar debido a problemas de salud y en situación de vulnerabilidad. Para solicitarla, es imprescindible contar con el Certificado Médico Oficial (CMO) emitido en hospitales públicos.

Requisitos principales:

Acreditar una incapacidad laboral igual o superior al 66% mediante el CMO.

Tener hasta 65 años.

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país.

Si es extranjero, demostrar residencia mínima continua de 10 años.

Menores de edad: los padres o tutores deben acreditar 3 años de residencia mínima.

No percibir otra jubilación o pensión.

Ingresos del grupo familiar menores a 4 jubilaciones mínimas (en caso de menores).

Presentar informe catastral a nombre del beneficiario, cónyuge o tutor (obligatorio en provincias específicas).

El monto es equivalente al 70% de la jubilación mínima.

Pensión por Vejez

Destinada a personas de 70 años o más sin cobertura previsional. En caso de fallecimiento, la pueden cobrar la viuda o concubina mayor de 70 años e incapacitada que haya convivido al menos 5 años previos al deceso.

Requisitos principales:

Tener 70 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 5 años de residencia previa a la solicitud.

Extranjeros: residencia mínima de 40 años en el país.

No percibir jubilación, pensión o retiro contributivo o no contributivo.

Carecer de bienes o ingresos que aseguren la subsistencia propia o familiar.

No estar detenido a disposición de la Justicia.

En caso de matrimonio, solo uno de los cónyuges podrá tramitarla.

La ausencia definitiva del país implica la pérdida del beneficio.

El monto equivale al 70% de la jubilación mínima.

Pensión para Madres de 7 hijos o más

Es una prestación vitalicia y mensual destinada a madres con siete o más hijos, incluyendo adoptados, sin importar edad ni estado civil.

Requisitos principales:

Ser argentina nativa o naturalizada (mínimo un año de residencia).

Extranjeras: residencia mínima de 15 años.

No percibir otra jubilación, pensión o retiro contributivo o no contributivo.

No cobrar asignaciones familiares, AUH ni asignación por embarazo.

No disponer de ingresos o bienes que aseguren la subsistencia del grupo familiar.

En caso de fallecimiento, la pensión puede pasar al cónyuge incapacitado, concubino o hijos menores/discapacitados.

Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C (Ley 27.675)

Beneficio dirigido a personas diagnosticadas con estas enfermedades que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Requisitos principales:

Tener 18 años y residir en el país al momento de la solicitud.

Argentinos naturalizados o extranjeros: residencia continua mínima de 5 años.

Contar con diagnóstico acreditado en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud.

Aprobar evaluación socioeconómica.

No superar ingresos equivalentes a un Salario Mínimo Vital y Móvil.

El grupo familiar no debe exceder ingresos equivalentes a tres SMVM.

El monto corresponde al 70% de la jubilación mínima.