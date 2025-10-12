La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un ajuste en los haberes de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que comenzará a regir a partir de octubre. Esta asistencia económica está orientada a brindar un ingreso mínimo garantizado a las personas mayores de 65 años que no perciben una jubilación tradicional.

El aumento se determina mediante la fórmula de movilidad previsional, mecanismo que busca preservar el poder de compra de los beneficiarios frente al contexto inflacionario. De esta manera, el organismo procura proteger el bienestar económico de uno de los grupos más sensibles de la población.

Qué montos recibe PUAM de ANSES en octubre 2025

Durante octubre, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) reciben un ingreso mensual de $261.013,09, monto que incorpora el incremento del 1,9% establecido por la movilidad previsional.

Este ajuste se aplica en función de la fórmula de actualización mensual, la cual toma como referencia el último índice de inflación publicado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

A ese valor se le adiciona el bono previsional extraordinario de $70.000, otorgado por ANSES como complemento destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más bajos. En consecuencia, quienes perciben la PUAM cobran en octubre un total de $331.013,09, cifra que busca brindar alivio económico y sostener el poder adquisitivo de un sector especialmente vulnerable.

Quiénes pueden aplicar a PUAM de ANSES en octubre 2025

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no reciban ninguna jubilación ni pensión vigente. Este programa representa una alternativa previsional para quienes no alcanzaron los aportes necesarios durante su trayectoria laboral, asegurándoles un ingreso mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima.

Para solicitarla, se deben cumplir ciertas condiciones: ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia comprobada en el país, o extranjero con una residencia mínima de 20 años, de los cuales los 10 más recientes deben ser inmediatamente anteriores a la presentación del trámite.

Asimismo, no se puede percibir otra prestación previsional ni beneficio por desempleo. En caso de contar con una jubilación o pensión, el solicitante deberá renunciar a ella antes de gestionar la PUAM.

Una vez concedido el beneficio, el titular deberá mantener la residencia en Argentina, ya que una ausencia superior a 90 días consecutivos podría derivar en la suspensión o pérdida del derecho.