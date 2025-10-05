La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió de manera oficial los detalles sobre las Becas Progresar para octubre de 2025. Este plan, que tiene como propósito asegurar que los jóvenes puedan sostener su trayectoria educativa, conservará el calendario de pagos habitual y ya estableció los montos que recibirán los inscriptos.

Aunque en septiembre se otorgó un incremento del 1,9% en la mayoría de las prestaciones administradas por ANSES, esa actualización no se aplicará al programa de becas educativas.

Qué montos tienen las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

El monto base de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 por mes, aunque su cobro es parcial: los estudiantes acceden al 80% de manera mensual, mientras que el 20% restante se libera una vez comprobada la regularidad académica.

De acuerdo con lo informado por ANSES, los importes para octubre 2025 quedan distribuidos de la siguiente forma:

Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000 (equivalente al 80% del total).

Nivel superior: $28.000 para alumnos de primer año y $35.000 a partir del segundo año.

Adicionales: quienes aprobaron todas las exigencias académicas en 2024 reciben el 20% retenido; los inscriptos en marzo cobran un plus de $66.000 y los que se anotaron en septiembre acceden a $42.000 extra.

Quiénes pueden recibir las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

El beneficio está destinado a jóvenes argentinos o con al menos dos años de residencia legal en el país. Las condiciones varían según la categoría: