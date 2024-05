Los titulares de las Becas Progresar recibieron dos noticias que alegraron su inicio del mes de mayo, y es que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano dieron a conocer informaciones vinculadas a la mensualidad e inscripciones.

Las buenas noticias no son solo para los beneficiarios, sino también para los que hicieron el trámite de inscripción.

Cuál es el nuevo monto para las Becas Progresar de ANSES en mayo 2024

Para el mes de mayo, ANSES de la mano con el Ministerio de Capital Humano, confirmaron que los beneficiarios de las Becas Progresar cobrarán una mensualidad de 20 mil pesos. Mientras tanto, los que realizaron la inscripción tienen la fecha confirmada en la que recibirán el mensaje de si fueron aceptados o rechazados por el programa nacional.

Cuál es el nuevo requisito para las Becas Progresar de ANSES en mayo 2024

Los solicitantes a las Becas Progresar de la categoría Obligatoria deberán cumplir con nueve condiciones básicas:

a) Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos DOS (2) años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI);

b) Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca entre dieciséis (16) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos;

c) La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478;

d) Cumplir con la condición de alumno regular;

e) Participar en las actividades complementarias que el Programa determine con el objeto de cumplir con su finalidad. La participación en cursos de orientación vocacional - virtual y asincrónico - será de carácter obligatorio;

f) Cumplir con las condiciones académicas;

g) Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad;

h) Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva;

i) Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma "PROGRESAR".