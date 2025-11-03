En noviembre de 2025, el programa Volver al Trabajo de ANSES vuelve a estar en foco para quienes buscan retomar su actividad laboral con apoyo económico estatal. Este beneficio está diseñado para acompañar a trabajadores en su reincorporación al mercado, ofreciendo un monto mensual que les permite enfrentar los primeros gastos asociados a la vuelta al empleo.

El programa refleja la intención de ANSES de brindar un respaldo concreto a quienes necesitan una transición más segura hacia el trabajo formal. Además de su función económica, Volver al Trabajo busca generar un impacto social positivo, promoviendo la participación activa de los beneficiarios en el mercado laboral.

Quiénes pueden acceder a Volver al Trabajo de ANSES en noviembre 2025

El plan Volver al Trabajo está dirigido a los ex titulares del programa Potenciar Trabajo. Su objetivo central es brindarles herramientas y capacitaciones que faciliten su ingreso al empleo formal, fomentando la formación profesional y la participación activa en el mercado laboral.

Entre las principales obligaciones que deben cumplir se destacan:

Mantener al día su información personal, datos de contacto e historial laboral en el Portal Empleo .

. Participar en las prestaciones ofrecidas por el programa, ya sea por solicitud propia o convocatoria de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Cumplir con todas las normas que regulan cada prestación.

Además, los participantes deben entregar cualquier documentación o información que se les solicite relacionada con su participación en el plan y comunicar de inmediato cualquier novedad sobre situaciones de incompatibilidad.

Cuál es el monto de Volver al Trabajo de ANSES en noviembre 2025

Para noviembre de 2025, los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social no tendrán aumentos previstos. Por lo tanto, la compensación económica se mantiene en $78.000, al igual que en los meses anteriores.

Cómo tramitar Volver al Trabajo de ANSES

Para solicitar el pago del plan Volver al Trabajo, podés seguir estos pasos a través de Mi ANSES o Mi Argentina: