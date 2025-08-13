La implementación de la Tarjeta Alimentar en agosto de 2025 para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES continúa generando interés entre los beneficiarios. Este componente esencial, vinculado al funcionamiento de la plataforma digital de ANSES, es clave para que el proceso se desarrolle sin demoras.

Mantener este elemento actualizado y activo forma parte de las recomendaciones más reiteradas por parte del organismo. Tanto expertos como organizaciones sociales suelen insistir en su importancia, ya que puede determinar el acceso rápido y ordenado a la ayuda.

Cómo hacer para recibir la Tarjeta Alimentar para AUH de ANSES en agosto 2025

Para acceder al cobro de la Tarjeta Alimentar, los beneficiarios deben comprobar si la misma fue asignada de forma automática. ANSES suele otorgarla automáticamente a quienes cumplen los requisitos y han presentado la Libreta.

La consulta sobre el estado y el cobro puede realizarse en www.anses.gob.ar, ingresando a Mi ANSES con CUIL y clave, y revisando la sección correspondiente al beneficio. Si la tarjeta no fue otorgada, es posible solicitarla a través de ANSES, ya sea de manera online o presencial en sus oficinas, presentando el DNI y la constancia de Libreta.

Qué monto entrega la Tarjeta Alimentar y AUH de ANSES en agosto 2025

En agosto de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $112.941 por cada hijo. De este monto, ANSES retiene el 20%, por lo que el pago mensual queda en $90.352,80 por hijo. El importe retenido puede cobrarse presentando la Libreta AUH, que certifica que se cumplieron los controles de salud y educación de los menores.

La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26, destinada a brindar apoyo económico durante la gestación y garantizar una adecuada alimentación.

En agosto de 2025, la Tarjeta Alimentar incorpora un refuerzo en sus valores:

$52.250 para familias con 1 hijo/a

para familias con 1 hijo/a $81.936 para familias con 2 hijos/as

para familias con 2 hijos/as $108.062 para familias con 3 o más hijos/as

Este beneficio se abona automáticamente junto con la AUH.

ANSES también otorga el Complemento Leche a niños de hasta 3 años. Este pago, que se realiza junto con la AUH, es de $42.162 por hijo en agosto de 2025. El beneficio se activa de manera automática si el menor tiene menos de 3 años y figura correctamente registrado.

Cuándo cobra AUH de ANSES en agosto 2025

Calendario de pagos

-Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI finalizado en 0: jueves 8 de agosto

DNI finalizado en 1: lunes 11 de agosto

DNI finalizado en 2: martes 12 de agosto

DNI finalizado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI finalizado en 4: jueves 14 de agosto

DNI finalizado en 5: lunes 18 de agosto

DNI finalizado en 6: martes 19 de agosto

DNI finalizado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI finalizado en 8: jueves 21 de agosto

DNI finalizado en 9: viernes 22 de agosto

-Asignación por Embarazo (AUE)