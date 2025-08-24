Con la llegada de septiembre de 2025, ANSES anunció novedades que impactan directamente en los pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. Cada modificación genera expectativas entre los ciudadanos, ya que influye en la planificación de sus finanzas y gastos cotidianos.

Los cambios en los cronogramas o en los montos suelen ser motivo de atención tanto para los beneficiarios como para los medios de comunicación, que buscan informar de manera clara y precisa.

AUH, jubilados y pensionados: qué cambió confirmó ANSES para los pagos en septiembre 2025

ANSES confirmó un cambio en el pago para algunos beneficiarios
Se anunció un aumento extraordinario del 7,2% junto con un bono adicional de $110.000, asegurando incrementos sostenibles para los beneficiarios del sistema previsional. El ajuste del 1,9% impacta en haberes mínimos, máximos y pensiones no contributivas:

  • Haber mínimo: de $314.243 a $320.213; con el bono de $70.000, el total alcanza $390.213.
  • Haber máximo: $2.154.737, manteniéndose el bono fijo para quienes cobran la mínima.

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • Invalidez o vejez: $224.194,02.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74. Ambos montos incluyen el bono extraordinario cuando corresponde.

Asignaciones:

  • AUH y AUE: por hijo menor, de $112.942 a $115.088 brutos; neto tras retención del 20%: $92.070,40.
  • Hijos con discapacidad: $374.744 brutos; neto tras retención 20%: $299.795,20.
  • Zonas desfavorables (La Pampa, Chubut, Neuquén, etc.): AUH bruta $149.615, neto $119.692; con discapacidad $487.169 brutos.

Los beneficiarios pueden consultar los montos y calendario de pagos en Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social, donde se detallan importes brutos, retenciones, montos netos y fechas según la terminación del DNI.