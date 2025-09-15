La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado un aumento del 1,9% en la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH-D) que entrará en vigencia en octubre de 2025. Este ajuste mensual se realiza conforme al índice de inflación informado por el INDEC.

Como es habitual, ANSES abona el 80% de este monto de manera mensual. El 20% restante se retiene y se libera una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad del menor.

Cómo será el aumento para AUH por Discapacidad de ANSES en octubre 2025

La AUH con Discapacidad experimentará un aumento del 1,9% a partir de octubre. Con esta actualización, el monto total de la prestación sube de $374.745 a $381.865.

Cabe destacar que este importe representa el 100% de la asignación, aunque los beneficiarios reciben mensualmente solo el 80%, equivalente a $299.796. El 20% restante se retiene cuando la familia presenta la Libreta AUH.

Quiénes pueden acceder a AUH por Discapacidad de ANSES

La Asignación Universal por Hijo por discapacidad que otorga ANSES está dirigida a familias que tengan a su cargo un hijo o hija con alguna discapacidad, sin importar la edad del menor.

Este beneficio tiene como objetivo brindar un respaldo económico mensual que ayude a cubrir necesidades básicas, al mismo tiempo que fomenta la inclusión y garantiza el acceso a derechos fundamentales como educación, salud y asistencia social.