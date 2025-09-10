La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento de las prestaciones que regirá desde septiembre de 2025, en el marco de la actual fórmula de movilidad. Además del haber correspondiente, los beneficiarios de jubilaciones y pensiones mínimas percibirán un refuerzo extraordinario de hasta $70.000, acreditado según el calendario de pagos habitual.

Con la inclusión de las Pensiones No Contributivas, el organismo previsional busca brindar respaldo a quienes carecen de empleo registrado y no cuentan con una cobertura jubilatoria formal.

De qué forma podés ver si recibís la pensión de ANSES en septiembre 2025

Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar a Mi Anses

Iniciar sesión con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar "Cobros" y luego "Consultar fecha y lugar de cobro".

Verificar si tenés asignada una pensión.

Cuánto se cobra por las pensiones no contributivas de ANSES en septiembre 2025

En septiembre de 2025, al considerar tanto el incremento aplicado como el bono adicional, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán un monto de $294.194,02.

El organismo estatal recordó en su sitio oficial —ahora bajo la órbita de Capital Humano— que, desde la implementación de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben ajustes mensuales calculados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses previos.

En qué fecha de septiembre 2025 se pagan las pensiones no contributivas de ANSES

El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera: