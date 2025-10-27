El próximo mes traerá novedades para quienes reciben la Tarjeta Alimentar de ANSES, un beneficio clave que busca acompañar a familias y personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Además, su gestión se observa como un indicador del enfoque social de las políticas públicas, y cada anuncio relacionado suele generar repercusión en medios y redes.

Con la mirada puesta en la planificación del presupuesto familiar, muchas personas siguen de cerca los comunicados de ANSES para conocer fechas de acreditación, montos y posibles ajustes. Así, las confirmaciones oficiales sobre su funcionamiento en noviembre generan interés.

Qué sucederá con la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Según lo dispuesto por el Decreto 274/2024, las asignaciones, pensiones y jubilaciones tendrán incrementos mensuales, calculados en función del último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

No obstante, la prestación Alimentar no se ajusta de la misma manera que las asignaciones, pensiones y jubilaciones. A pesar de esto, se confirmó que su depósito continuará realizándose con normalidad, garantizando la continuidad del beneficio para quienes lo reciben.

A cuánto llega AUH de ANSES en noviembre 2025

Esta asistencia económica está dirigida a familias que reciben prestaciones compatibles, como la AUH y la AUE. Los montos asignados dependen de la cantidad de hijos registrados en el sistema: