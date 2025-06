En medio de un contexto donde el costo de la energía doméstica genera preocupación en numerosos hogares, ANSES anunció modificaciones en los criterios para acceder al Programa Hogar en 2025. El objetivo es optimizar recursos y asegurar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan.

Entre las medidas que se aplicarán figuran controles más estrictos sobre la conexión al servicio de gas natural y umbrales de ingresos actualizados. Esto implica que quienes tengan acceso a la red de gas o superen ciertos niveles salariales podrían quedar fuera del programa a partir de este año.

Cuáles son los requisitos de ANSES para el Programa Hogar

Con las nuevas medidas implementadas, ANSES comenzó a aplicar un sistema automatizado de control que elimina del Programa Hogar a los beneficiarios que no cumplan con los criterios establecidos.

Uno de los principales motivos de exclusión es la conexión domiciliaria a la red de gas natural. Desde el organismo explicaron que “las viviendas que cuenten con este servicio deberán presentar un Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red”, el cual debe ser gestionado ante la empresa proveedora y luego entregado en ANSES.

En cuanto a los ingresos, se fijó un umbral claro: “Los hogares cuyos ingresos superen el equivalente a 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) quedarán excluidos del programa”. No obstante, en situaciones particulares (como familias que integren personas con Certificado Único de Discapacidad) el tope se eleva a “3 SMVM”.

En regiones con temperaturas más bajas, como la Patagonia y el partido de Patagones, los límites de ingreso también se ajustan: “hasta 2,8 SMVM en hogares sin discapacidad y hasta 4,2 SMVM cuando haya una persona con CUD”, detallaron.

Otro criterio de exclusión está relacionado con la titularidad del servicio: “si el solicitante figura como titular del medidor, se considera que esa vivienda cuenta con gas de red”, lo que automáticamente lo deja fuera del programa. Además, si se detecta que más de un miembro del mismo grupo familiar está recibiendo el subsidio, el beneficio se suspenderá hasta que se justifique el error.

Qué haces para no perder el beneficio del Programa Hogar de ANSES

Para mantener el beneficio del Programa Hogar, los titulares deben cumplir con ciertos requisitos específicos: no contar con conexión a la red de gas natural, no estar alcanzados por la Tarifa Social de Gas y tener ingresos dentro de los parámetros establecidos por ANSES. Además, deben residir en un domicilio donde el medidor de gas no figure a su nombre, a menos que puedan demostrar que el servicio no está activo.

En el caso de los monotributistas, se admite la permanencia en el programa hasta la categoría C. Sin embargo, para aquellos que habitan en zonas con bajas temperaturas o que integran a personas con discapacidad, también se consideran válidas las categorías D y E.

La solicitud o renovación del subsidio puede realizarse de forma online a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando la Clave de la Seguridad Social. Para quienes prefieran hacerlo de manera presencial, el trámite está disponible con turno previo en las oficinas de ANSES o durante los operativos móviles que se desarrollan en distintos puntos del país.