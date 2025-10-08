En octubre de 2025, ANSES otorgará un bono extraordinario destinado a ciertos jubilados y pensionados, generando expectativas entre los beneficiarios. Sin embargo, no todos accederán a este pago, lo que ha provocado consultas y confusión entre quienes esperan el refuerzo económico.

El límite de ingresos establecido determina quiénes recibirán el bono y quiénes quedan excluidos, priorizando a quienes cuentan con haberes más bajos. Mientras tanto, el organismo oficializa los procedimientos y fechas de acreditación, asegurando que los beneficiarios puedan organizarse y recibir el pago sin necesidad de trámites adicionales.

Qué jubilados de ANSES no tendrán el bono extra de octubre 2025

El Gobierno otorga mensualmente un bono de $70.000 para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados, y se espera que este extra se pague en octubre sin modificaciones. La distribución del bono será la siguiente:

Bono completo de $70.000: para jubilados y pensionados que perciban hasta el haber mínimo jubilatorio, que en octubre equivale a $326.298.

para jubilados y pensionados que perciban hasta el haber mínimo jubilatorio, que en octubre equivale a $326.298. Bono variable menor: para quienes tengan haberes entre $326.298 y $396.298. En estos casos, el monto se calcula como la diferencia necesaria para llegar a $396.298. Por ejemplo, quienes cobren $346.298 recibirán un extra de $50.000, y si perciben $366.298, recibirán $30.000.

para quienes tengan haberes entre $326.298 y $396.298. En estos casos, el monto se calcula como la diferencia necesaria para llegar a $396.298. Por ejemplo, quienes cobren $346.298 recibirán un extra de $50.000, y si perciben $366.298, recibirán $30.000. Sin bono: aquellos jubilados cuyos ingresos superen los $396.298 en octubre no recibirán el extra.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre 2025

Jubilados con haberes mínimos:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3:lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Jubilados con haberes superiores a la mínima: